2017 02 24 13:55:37

У Полтавській РДА вирішили питання пасажирських перевезень у 2017

Днями відбулась спільна нарада голови райдержадміністр ації та голови районної ради з питань здійснення пасажирських перевезень в Полтавському районі у 2017 році.

На нараді були присутні начальник Управління інфраструктури та туризму облдержадміністр ації Олександр Колесніков, заступник начальника управління-начал ьник відділу Управління інфраструктури та туризму облдержадміністр ації Сергій Марчищинець, заступник начальника відділу транспорту та зв’язку Сергій Гайдар, начальник відділу експлуатації ТзДВ «Полтаваавтотран с» Валентина Старушко, заступник начальника відділу Управління Держпраці у Полтавській області Ірина Гетало, начальник відділу житлово-комуналь ного господарства, транспорту, будівництва та цивільного захисту райдержадміністр ації Олександр Семенко, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністр ації Олена Носенко. На нараду були запрошені начальник Полтавського райавтодору Борис Сологуб, голова Громадської ради при Полтавській райдержадміністр ації – голова ради ветеранів Полтавського району Володимир Андрієнко, керівник центру допомоги учасникам АТО Полтавського району Віталій Турпітько, голови сільських рад району та депутатський корпус.

До розгляду наради виносились питання здійснення пасажирських перевезень приміським автотранспортом загального користування, пільгове перевезення, нововведення про оплату праці.

З метою зняття соціальної напруги серед населення в грудні 2016 року рішенням сесії сільських рад району затверджені Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян та визначені приміські маршрути, на яких буде здійснюватись перевезення окремих пільгових категорій громадян в 2017 році. “17 лютого 2017 року відбулась дванадцята сесія Полтавської районної ради сьомого скликання, на якій затверджено передачу міжбюджетних трансфертів сільських бюджетів до Полтавського районного бюджету в сумі 1109,5 тис.грн.”, – повідомив присутні голова райдержадміністр ації Ігор Карімов.

Під час наради надали роз’яснення щодо пільгового перевезення, які громадяни мають право на перевезення.

“Визначено перелік пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд щоденно, без обмежень з 1 січня 2017 року: учасники бойових дій, інваліди війни, діти з багатодітних сімей, інваліди 1 групи, особи, які супроводжують інвалідів 1 групи або дітей – інвалідів ( не більше однієї особи), батьки загиблих військовослужбов ців,реабілітован і особи, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 та 2, діти – інваліди, діти – сироти та позбавлені батьківського піклування, соціальні робітники Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Полтавського району. Управлінням соціального захисту населення райдержадміністр ації, як головним розпорядником коштів, в лютому 2017 року будуть заключні 30 договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян у Полтавському районі приміським автомобільним транспортом загального користування. 17 лютого 2017 року на дванадцятій сесії Полтавської районної ради сьомого скликання затверджена районна Програма відшкодування компенсації за пільгове перевезення приміським автомобільним транспортом загального користування працівників галузі освіти та охорони здоров’я Полтавського району на 2017 рік в сумі 170,0 тис.грн. За даними ТзДв «Полтаваавтотанс » в районі працює 27 перевізників на 73 приміських маршрутах . На 01.01.2017 року за 2015 рік кредиторська заборгованість складає 111,0 тис.грн. Питання пільгового перевезення знаходиться на особистому контролі у заступника голови райдержадміністр ації”, – доповіла за цим питаням начальник управління соціального захисту населення Олена Носенко.

За підсумками наради визначили: райдержадміністр ації вивчити питання передачі повноважень облдержадміністр ації в цьому напрямку роботи районній державній адміністрації, управлінню соціального захисту населення райдержадміністр ації відпрацювати механізм погашення заборгованості з перевізниками та заключити угоди пільгового перевезення на 2017 рік.