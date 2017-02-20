2017 02 20 16:50:19

У Полтавській ОДА відкрили фотовиставку до Дня Героїв Небесної Сотні

У Полтавській ОДА відкрили фотовиставку до третьої річниці з дня розстрілів на Майдані. У ній представлені роботи фотокореспондентів Анни Чапали та Сергія Пустовіта.

На відкриття виставки завітали заступник голови – керівник апарату Полтавської облдержадміністрації Микола Білокінь та очільник Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вадим Штефан

На фотознімках закарбовані події трирічної давнини, які відбувалися на площі перед Полтавською облдержадміністрацією.

Присутні роздивляючись фото, ділились один з одним спогадами про Полтавський Євромайдан, згадували друзів і побратимів з якими пліч-о-пліч виборювали перемогу під час Революції Гідності.