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Головне, Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 02 20 16:50:19

У Полтавській ОДА відкрили фотовиставку  до Дня Героїв Небесної Сотні

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У Полтавській ОДА відкрили фотовиставку до третьої річниці з дня розстрілів на Майдані. У ній представлені роботи фотокореспондентів Анни Чапали та Сергія Пустовіта.

На відкриття виставки завітали заступник голови – керівник апарату Полтавської облдержадміністрації Микола Білокінь та очільник Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вадим Штефан

На фотознімках закарбовані події трирічної давнини, які відбувалися на площі перед Полтавською облдержадміністрацією.

Присутні роздивляючись фото, ділились один з одним спогадами про Полтавський Євромайдан, згадували друзів і побратимів з якими пліч-о-пліч виборювали перемогу під час Революції Гідності.

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