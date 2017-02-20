У Полтавській ОДА відкрили фотовиставку до Дня Героїв Небесної Сотні
У Полтавській ОДА відкрили фотовиставку до третьої річниці з дня розстрілів на Майдані. У ній представлені роботи фотокореспондентів Анни Чапали та Сергія Пустовіта.
На відкриття виставки завітали заступник голови – керівник апарату Полтавської облдержадміністрації Микола Білокінь та очільник Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вадим Штефан
На фотознімках закарбовані події трирічної давнини, які відбувалися на площі перед Полтавською облдержадміністрацією.
Присутні роздивляючись фото, ділились один з одним спогадами про Полтавський Євромайдан, згадували друзів і побратимів з якими пліч-о-пліч виборювали перемогу під час Революції Гідності.
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