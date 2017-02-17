2017 02 17 15:52:28

У Полтавській ОДА відбулась нарада щодо співпраці підприємств нафтогазового комплексу області з органами виконавчої влади у поточному році

17 лютого, під головуванням першого заступника голови Полтавської облдержадміністр ації Андрія Пісоцького відбулась нарада «Про співпрацю підприємств нафтогазового комплексу області з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування в 2017 році».

У нараді взяли участь перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод, директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестиції облдержадміністр ації Інна Іщенко, представники підприємств нафтогазового комплексу Полтавщини.

Основними питанням, яке розглянули сьогодні – умови проекту Угоди про залучення та використання коштів на розвиток соціальної інженерно-трансп ортної інфраструктури населених пунктів Полтавської області.

Під час наради присутні представники підприємств та керівники області висловили свої пропозиції та зауваження щодо даного проекту.

“На сьогоднішній день депутати обласної ради мають цілком прозору позицію з приводу дозволів на користування надрами. Підприємства повинні дати гідне відшкодування територіям уже сьогодні, а не через рік. І дехто вже пішов нам назустріч. Керівники ПАТ “Укргазвидобуван ня” звернулись до Прем’єр-міністра України з проханням дозволити включити до фінплану на цей рік нових зобов’язань перед громадами Полтавщини. А це не мало не багато – 480 мільйонів додаткових гривень до бюджетів усіх рівнів. Результатів цих перемовин ми очікуємо вже незабаром, – зазначив перший заступник голови Полтавської облради Євгеній Холод.

“Проект був підготований на підставі угоди попередніх років, які вже укладаись облдержадміністр ацією та обласною радою у минулих роках. Основні положення збереглися, але у спільному діалозі із компаніями, які мають намір отримати спецдозволи, до проекту були внесені деякі нові пункти. Один з них – створення цільового фонду Полтавської обласної ради. Він розподілятиметьс я таким чином: 80% коштів витрачається на об’єкти обласного значення, 20% – на місцеві”, – повідомив начальник відділу з питань земельних відносин та надрокористуванн я Віталій Козій.

Щодо процедури перерахування коштів на місця із цільового фонду Полтавської обласної ради, то він буде створений в обласному бюджеті на окремому рахунку у казначействі і після надходжень перераховуватиме ться до місцевих рад, або територіальних громад.