2017 02 24 16:55:28

У Полтавській облраді представили почесну відзнаку “За вірність народу України” у новому дизайні (ФОТО)



Депутати Полтавської обласної ради ініціювали розробку нового дизайну почесної відзнаки облради – нагрудного знаку “За вірність народу України”. Відтепер, він має форму козацького хреста. Також змінили стрічку на колодці нагороди, на ній не буде вишиванки, залишили лише кольори державного прапору.



За дорученням постійної комісії Полтавської обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій, розробниками нового дизайну відзнаки стали депутат обласної ради Руслан Рогов та полтавська дизайнер-архітектор Ірина Особік.



За словами Рогова, за віковими традиціями, козацький хрест є символом Українського козацтва. Його зображували на печатках, прапорах та гербах козацьких полків, а нині він є емблемою Збройних сил України.

«До того ж, форма оновленої відзнаки Полтавської облради є символічною для Полтавщини, адже на прапорі нашої області, також зображений козацький хрест», – додав він.

Руслан Рогов зазначив, що відтепер відзнаки будуть номерними, тому у випадку втрати, її буде простіше відновити. Змінили і вигляд посвідчення на більш статусний.

Як і раніше відзнака матиме два ступені: І-го виготовлена у золотавому кольорі, ІІ-го – у срібному.

Варто зазначити, що цю нагороду було започатковано Полтавською обласною радою у 2015 році з метою відзначення героїзму, мужності та відваги військовослужбовців і волонтерів у справі захисту територіальної цілісності України в зоні проведення антитерористичної операції.

“Оновлені нагороди вже у Полтаві, і на початку березня цього року прикрасять груди мужніх захисників з Полтавщини, які зраз боронять нашу Україну в Авдіївці”, – підсумував Рогов.

Він додав, що за дорученням профільної комісії облради також була розроблена відзнака Полтавської обласної ради “За милосердя і патріотизм”, яку вручатимуть волонтерам.