2017 02 28 16:59:54

У Полтаві знайшли жінку яка перебувала в розшуку

наркозлочини . Остання систематично вживала наркотики та вела аморальний спосіб життя. Разом з жінкою проживала її трирічна донька. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області. 36-річна мешканка Дніпровської області з серпня 2016 року переховувалась у Полтаві від органів суду і слідства за. Остання систематично вживала наркотики та вела аморальний спосіб життя. Разом з жінкою проживала її трирічна донька. Про це повідомили в

Працівники ювенальної превенції з’ясували місце перебування розшукуваної. Матеріально – побутові умови були не придатні для проживання. У будинку був бруд та антисанітарія.

Навіть коли дитина хворіла, мати до лікарні не зверталася. Дівчинка була хвора і на момент, коли їх знайшли поліцейські.

Дитину було негайно доставлено до медичного закладу та надано допомогу. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

В подальшому, матір з дитиною передадуть до міста Дніпро, де відносно розшукуваної буде обрано запобіжний захід. Наразі долею дитини опікуються компетентні служби.