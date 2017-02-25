2017 02 25 18:01:53

У Полтаві затримали “церковного” крадія

У ході проведення слідчо-оперативних заходів працівники відділення поліції № 1 міста Полтава встановили особу зловмисника, який наприкінці грудня минулого року скоїв крадіжку майна громади однієї із церков, що розташована на території Київського району міста Полтава.

Зламавши замок на вхідних дверях, зловмисник проник до підсобного приміщення біля церкви та викрав звідти мікрохвильову піч, та інші речі.

«На «слід» злодія в ході відпрацювання території району натрапили працівники ювенальної превенції нашого підрозділу, – повідомив начальник відділення поліції № 1 міста Полтава Сергій Махно. – Під час профілактичної роботи з особами, схильними до скоєння правопорушень, вони отримали інформацію про те, що один із раніше судимих полтавців намагався продати мікрохвильову піч. Як виявилось в ході подальшої перевірки, це була викрадена у церковної громади мікрохвильовка».

Зловмисником виявився 31-річний полтавець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і загалом провів у в’язниці більше 10-ти років. У ході досудового розслідування була встановлена його причетність до скоєння ще кількох крадіжок на території обласного центру.

Відносно чоловіка судом обрано міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту із використанням електронних засобів контролю. За підозрою у скоєнні цілого ряду крадіжок, передбачених різними частинами статті 185 Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами відділення поліції №1 міста Полтава