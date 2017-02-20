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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 02 20 15:19:52

У Полтаві з вікна багатоповерхівки випала жінка

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З вікна третього поверху полтавської багатоповерхівки на вулиці Мазепи сьогодні близько 11-ї години випала 37-річна жінка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив керівник ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв.

«У тяжкому стані вона доставлена до лікарні. Обставини з’ясовує поліція», – зазначив прес-офіцер

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