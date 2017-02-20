У Полтаві з вікна багатоповерхівки випала жінка

З вікна третього поверху полтавської багатоповерхівки на вулиці Мазепи сьогодні близько 11-ї години випала 37-річна жінка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив керівник ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв.