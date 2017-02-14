У Полтаві виплатять афганцям понад 120 тис. грн. матеріальної допомоги
243 ветеранів війни в Афганістані отримають по 500 грн.
Міськвиконком Полтавської міськради оприлюднив проект рішення «Про виділення коштів». Загальний бюджет один мільйон вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят) гривень.
В рамках рішення планується перерахувати кошти у банки відповідно до списків, наданих Полтавською міською Спілкою ветеранів війни в Афганістані, у сумі 121 тис 500 гривень для виплати матеріальної допомоги 243 інвалідам — учасникам бойових дій (воїнам-інтернаціоналістам).
Кожен має отримати по 500 гривень та 24 тис. грн. для виплати матеріальної допомоги 48 членам сімей, померлих учасників бойових дій (воїнів-інтернаціоналістів). Члени родин також отримають по 500 грн.
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