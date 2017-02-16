2017 02 16 23:59:50

У Полтаві вночі морозно, а вдень по-весняному тепло

У ніч проти п’ятниці, 17 лютого, в Полтаві стовпчики термометрів опустяться до 11-13 градусів морозу. А вдень потепліє до потепліє до 1-5 градусів вище нуля.

Про це повідомляють синоптики Українського Гідрометцентру.

Увесь день в Полтаві буде сонячно, вітер південно-західний 5-10м/с. Без опадів.

У суботу, 18 лютогу прогнозують мокрий сніг.