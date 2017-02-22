2017 02 22 10:00:30

У Полтаві відбувся традиційний турнір з баскетболу

З 14 по 17 лютого, за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради спільно зі спілкою воїнів-афганців, відбувся традиційний турнір з баскетболу пам’яті воїна-інтернаціоналіста Є. Вязовченка. Змагання проходили на базі Полтавського професійного ліцею. Головним суддею змагань був керівник з фізичного виховання Полтавського професійного ліцею Сергій Кошмай.

Зі словами вшанування пам’яті загиблих на війні в Афгані виступив воїн-інтернаціоналіст В’ячеслав Святецкий. Він зауважив, що людина живе до тієї пори, поки її згадують. Тому такі заходи дуже важливі для близьких згиблих та їхніх друзів.

Після теплих слів, розпочалися запеклі ігри на перемогу протягом чотирьох днів. Згідно з протоколами змагань, І місце виборола команда Полтавського професійного ліцею №1 з 8 очками, ІІ місце – збірна команда Комунального Закладу «Полтавська спеціалізована дитячо-юнацька спортивного школа олімпійського резерву №2» з 7 очками, та ІІІ місце – команда села Воскобійники, Шишацького району, з 6 очками.

Наступними за рейтингом перемог стали Полтавський університет економіки та торгівлі, Полтавський кооперативний технікум.