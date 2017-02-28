2017 02 28 15:09:50

У Полтаві відбулись урочистості з нагоди випуску сержантів військового коледжу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

на сайті Полтавської міської ради Сьогодні відбулися урочистості з нагоди випуску сержантів військового коледжу сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Аби привітати випускників, на плацу зібралися представники міської та обласної влади, духовенства, керівний та викладацький склад коледжу, а також батьки, кохані, друзі. Про це повідомляють

З вітальним словом до юних вояків звернувся заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віталій Нікіпелов. Він зазначив, що полтавський коледж, незважаючи на те, що існує відносно недавно, заслужено має авторитет і повагу у військах, завдяки високому професіоналізму випускників.

“Михайло Грушевський казав, що людина, яка пам’ятає свою історію, стає громадянином, суспільство – нацією, країна – державою. Пам’ятайте про це, з честю виконуйте свій військовий обов’язок. Зберігайте вірність своєму народові! Нехай ваша любов до Вітчизни відгукується у ваших серцях та добрих справах. Бажаю терпіння, незламної волі, миру, добра, кращого майбутнього”, – привітав випускників начальник коледжу, полковник Кирило Злобін.

Батьки випускників подякували педагогічному складу коледжу за їхню працю. За те, що виховали мужніх захисників нашої країни, кваліфікованих спеціалістів.

Отримавши дипломи про завершення навчання та благословення на добрі справи, тепер уже сержанти, покрокували урочистим маршем.