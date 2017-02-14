У Полтаві відбудеться благодійний турнір фанів на допомогу воїнам АТО
У суботу, 25 лютого 2017 року, у Полтаві відбудеться відбудеться благодійний аматорський турнір зі змішаних єдиноборств серед ультрас України “Кубок Героїв”.
«Кубок Героїв» присвячений пам’яті тих Героїв, котрі полягли, захищаючи суверенітет України в 2014-2017 роках, та тих, котрі зараз боронять цілісність країни. До Полтави з’їдуться учасники фанатських угруповань «Шахтаря», «Чорноморця», «Зірки» та інших Українських футбольних клубів.
Місце проведення: виставкова зала Полтавського міського Будинку культури, м. Полтава, Майдан Незалежності, 5 .
Вхід платний: благодійний внесок 30 грн. Усі зібрані кошти підуть на допомогу воїнам.
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