2017 02 22 20:06:32

У Полтаві учасників АТО та їхні родини запрошують на тренінг

У Полтаві проведуть одноденний семінар-тренинг для учасників АТО, їхніх родин і небайдужих .

Початок о 10.30 год в п’ятницю,24 лютого,за адресою-в.Пилипа Орлика 24.

На занятті піднімуть питання : Роль жінки в сім”ї,адаптація і реадаптація сімейної системи до військових дій в Україні, депресія, посттравматичний стресовий розлад, алкогольна залежність.