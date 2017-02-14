2017 02 14 23:57:44

У Полтаві розпочинається сезон калюж. Прогноз погоди на 15 лютого

У середу, 15 лютого, в Полтаві буде сонячно. Без істотних опадів,

Про це повідомляють синоптики Українського Гідрометцентру.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 градусів морозу. Вдень від 0 до 2 градусів тепла

Народний прогноз погоди

15 лютого відзначається свято Стрітення Господнього. Яка погода на Стрітення — такою весна буде. Якщо на Стрітення дорогу перемітає — весна буде пізньою і холодною. Якщо тепло — весна буде ранньою і теплою. “Якщо цього дня сніжок — весною буде дощик”, тобто весна буде затяжною і дощовою. Передбачити погоду могла і курка: якщо нап’ється біля порогу води — весна буде теплою і ранньою.