2017 02 24 15:43:44

У Полтаві розказали про чесний розподіл між партіями комунального майна

Учора у Полтаві відбувся воркшоп «Як протидіяти політичній корупції: рецепт змін від КВУ».

Під час заходу координатор програм ВГО «Комітет виборців України» у Полтавській області Євген Янкевич представив результати моніторингу щодо оренди політичними партіями комунальної власності на Полтавщині.

Спікер запропонував типовий проект рішення міських рад, який сприятиме прозорому та чесному розподілу комунального майна між різними партіями.

У документі КВУ рекомендує міським радам закріпити у їх положення про порядок оренди комунального майна право політичних партій на оренду такого майна за пільговою ціною.

Також Євген Янкевич зазначив, що механізм розподілу майна між політичними партіями потрібно вдосконалити. Зокрема, у разі отримання партією майна забороняється вимагати від неї за власний кошти організовувати будь-які оцінки відповідних приміщень. Проведення такої оцінки є виправданим, коли орендна плата вираховується як відсоток від вартості оцінки майна. Проводити ж таку оцінку, коли ціна оренди одного квадратного метру фіксована, немає ніякої потреби. При цьому вартість такої оцінки коштує приблизно 3 тис. грн.

— КВУ пропонує міським радам запровадити практику так званого «Партійного дому», коли одне чи кілька комунальних приміщень виділяються по черзі партіям під конкретний вид діяльності. До прикладу, на проведення заходів, — зазначив спікер.

Він також розповів про ініціативи щодо внесення змін до законодавства, яке регулює державне фінансування політичних партій. Зокрема, їм варто заборонити витрачати бюджетні кошти на рекламу, має бути чітко встановлено перелік видів діяльності, які можуть фінансуватися за ці кошти (робота із виборцями, навчання партійців, виплата заробітних плат тощо). Важливо також законодавчо закріпити, що 70% коштів спрямовуватися в місцеві осередки і лише 30% — залишатимуться в центрі. Окрім того, що проект закону визначає на що партії можуть витрачати бюджетні кошти, також встановлюється відповідальність за їхнє нецільове використання.

Участь в заході взяли представники місцевої влади та члени політичних партій, які висловили своє бачення із окреслених питань.

Найактивніший учасник дискусії, депутат Полтавської обласної ради Петро Ворона, висловив жаль, що відповідальність за порушення законодавства партіями практично відсутня, і порадив звернутися до закордонного досвіду:

— Наприклад, у Ізраїлі імена всіх, хто фінансово підтримав ту чи іншу партію, оприлюднюються – щоб уникнути привілеїв цим людям, коли партія прийде до влади. А за порушення законодавства – партію просто здіймають з виборів.

Учасники заходу сформулювали пропозиції до згаданого законопроекту та методології досліджень КВУ, які передадуть до центральних органів організації.

Прес-служба ВГО «Комітет виборців України» у Полтавській області