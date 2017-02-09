2017 02 09 20:45:10

У Полтаві просять встановити світлофор на вул. Головка

Полтавці просять встановити світлофор на аварійній ділянці біля зупинки “вул. Головка”

Відповідна петиція була зареєстрована в єдиній системі електронних петицій Полтава.

Ініціатор звернення Ірина Тітовец. Петицію подали 3 лютого.

Станом на 9 лютого петицію не підписала жодна особа з 250 необхідних.