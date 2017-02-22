2017 02 22 13:30:23

У Полтаві пройшли відкриті змагання зі спортивного орієнтування

Днями Полтавська федерація спортивного орієнтування, за підтримки управління у спарвах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради, на новій спортивній карті мікрорайону Алмазний (автор карти Сергій Брін) провела відкриті міські змагання зі спортивного орієнтування.

У заході взяли участь більше 60 спортсменів різних вікових категорій з м. Полтава, Полтавського р-ну, м.Горішні Плавні, смт.Решетилівки. Головний суддя змагань Сергій Брін (1 категорія). У змаганнях вперше також взяли участь і діти-новачки (9-10 років). Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Переможцями стали Михайло Піддубний, Ірина Москаленко, Маркіян Трощак, Альбіна Чечель, Тетяна Дяченко, Гліб Гладченко.