У Полтаві пройшли відкриті змагання зі спортивного орієнтування
Днями Полтавська федерація спортивного орієнтування, за підтримки управління у спарвах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради, на новій спортивній карті мікрорайону Алмазний (автор карти Сергій Брін) провела відкриті міські змагання зі спортивного орієнтування.
У заході взяли участь більше 60 спортсменів різних вікових категорій з м. Полтава, Полтавського р-ну, м.Горішні Плавні, смт.Решетилівки. Головний суддя змагань Сергій Брін (1 категорія). У змаганнях вперше також взяли участь і діти-новачки (9-10 років). Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Переможцями стали Михайло Піддубний, Ірина Москаленко, Маркіян Трощак, Альбіна Чечель, Тетяна Дяченко, Гліб Гладченко.
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