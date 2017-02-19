2017 02 19 08:06:06

У Полтаві пройшла міжнародна конференція Geodrilling II

З нагоди 10-річчя заснування компанії «Геосинтез Інженірінг» на базі Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка відбулася Міжнародна науково-практична конференція Geodrilling II «Буріння і розкриття пластів – 2017».

Компанія «Геосинтез інженірінг» – одне з провідних підприємств нафтогазового комплексу в Україні. Його виробнича діяльність зосереджена на розробці, впровадженні, авторському супроводженні бурових розчинів та спеціальних промивальних рідин для нафтогазових свердловин.

Слід зазначити, що маючи угоду про співробітництво Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка вже протягом тривалого часу активно співпрацює з компанією «Геосинтез Інженірінг».

Так, у вересні 2016 року в результаті співпраці енергетичної компаній ДТЕК та «Геосинтез Інженірінг» у ПолтНТУ було відкрито сучасну науково-навчальну лабораторію нафтогазових технологій.

Серед учасників конференції представники 41 підприємства з 7 країн світу, зокрема: Азербайджану, Болгарії, Венесуели, Індії, Об’єднаних Арабський Еміратів, США, Польщі та України. Серед гостей заходу – ветерани нафтогазової галузі, люди, які стояли біля витоків створення науково-технічної школи буріння в Україні.

Відкриваючи конференцію, у своїй доповіді «Геосинтез Інженірінг» – 10 років роботи в сервісі бурових розчинів» директор компанії «Геосинтез Інженірінг» Іван Полетучій розповів про здобутки компанії протягом історії існування.

Керівник наукового напряму компанії «Геосинтез Інженірінг» Юрій Лубан проінформував про розроблені та впроваджені на підприємстві технології для підвищення ефективності буріння і продуктивності свердловин.

Ректор ПолтНТУ, професор Володимир Онищенко у своєму виступі «Підготовка кадрів для підприємств нафтогазового комплексу» презентував історичний досвід 200-річних освітніх традицій навчального закладу від початку ХІХ століття до наших днів. Він представив ученим конференції основні напрямки діяльності факультетів, інститутів і коледжів ПолтНТУ, зосередив увагу на розвитку нафтогазової освіти та результатах спільної роботи з провідними підприємствами галузі у підготовці профільних фахівців для нафтогазового комплексу.

Від імені науково-педагогічного та студентського колективу ПолтНТУ ректор привітав компанію «Геосинтез Інженірінг» з десятиріччям, відмітивши вагомий внесок в розбудову енергетичної системи держави. Символічним подарунком для компанії «Геосинтез Інженірінг» – партнера ПолтНТУ, стала картина з зображенням Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Директору компанії, випускнику ПолтНТУ Івану Полетучому ректор вручив диплом почесного магістра нафтогазової справи та символічну мантію.

– Діяльність Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка спрямована на постійну співпрацю з бізнесом. Компанія «Геосинтез Інженірінг» є одним з наших стратегічних партнерів, зокрема в підготовці кадрів. Наші студенти проходять практику на даному підприємстві. Один із засновників компанії, Полетучий Іван Іванович, є випускником нашого навчального закладу. І дуже приємно, що випускники пам’ятають свою альма-матер. Сьогодні ми будемо вести розмову про спільні наукові розробки, так як для виробництва дуже важлива думка науковців. Саме об’єднання зусиль науки, освіти, бізнесу і влади забезпечить енергетичну безпеку нашої держави та високоякісну підготовку фахівців нафтогазового комплексу, а наші розробки будуть сприяти підвищенню ефективності діяльності підприємств нафтогазового комплексу. – відмітив ректор ПолтНТУ, професор Володимир Онищенко.

У своєму виступі керівник відділу технології буріння Інституту нафти і газу (Польща) Matgorzata Uliasz акцентувала увагу на напрямках лабораторних досліджень бурових розчинів, які застосовуються під час буріння свердловин та розкриття продуктивних відкладів.

Начальник департаменту буріння ПрАТ «Нафтогазвидобування» енергетичної компанії ДТЕК Олександр Лазаренко поділився досвідом роботи підприємства по використанні промивальних систем при бурінні глибоких свердловин.

Про інноваційні дослідження впливу промивальних рідин та рідин інтенсифікації на колекторські властивості зразків керну доповів головний інженер ДП «Укрнаукагеоцентр», випускник факультету нафти і газу та природокористування Олег Голуб.

На конференції розглядалися питання ефективності застосування полімерних промивальних рідин, вибору технологічних рішень для буріння стабілізованих ділянок свердловин, перспектив збільшення видобутку нафти і газу, сучасних рішень екологічних проблем та ін.

Сергій Єфіменко

ІАЦ ПолтНТУ