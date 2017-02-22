У Полтаві пройде міжнародний фестиваль фантастичного кіно

У недалекому майбутньому, компанія “SEED” представляє широкому загалу Джульєтту 1, перше покоління синтетичних андроїдів для роботи і будинку. Однак, технологія еволюціонує і виходять нові і нові версії, людству стає все складніше знайти своє місце в цьому світі…
Цікаві факти:
Основним джерелом натхнення для фільму послужив “Західний світ” (1973) Майкла Крічтона. Цікаво, що в 2016 році “Західний світ” став ТБ-шоу, що продюсується Дж. Дж. Абрамс.
У фільмі 19 ролей, картина була знята в 25 різних локаціях.
Аполлон81 входить, на перший погляд, у нормальний бар … Він кидає гральні кубики і вибирає свого суперника: Капелюшку_Любові, легендарну і підступну. Гра починається. У кожного гравця свої карти і свої секрети. Капелюшок, експерт топ-рівня, впевнена, що обов’язково виграє. Чи впорається Аполлон?
Чарівний Олівець – фантастична комедія про простого офісного працівника, який повинен взяти участь у грі на кращу фантазію. Його мета – виграти олівець, якого він відчайдушно прагне, щоб доповнити свою колекцію.
У розпал Голокосту талановитий єврейський фізик на ім’я Рудольф змушений будувати машину телепортації для нацистів. Рудольф продовжує стверджувати, що машина ще не працює, але нацистський наглядач Хайнц підозрює, що фізик щось приховує. Зважаючи на те, що нацист має намір вичавити правду будь-якими засобами, Рудольфу незабаром доводиться зіткнутися з дилемою всього свого життя.
Цікаві факти:
Фільм був знятий в бункері, який був таємно побудований в 1950-х роках в Ізраїлі німецькими архітекторами. Сьогодні це місце занедбане.
Це перший ігровий короткометражний фільм з коли-небудь зроблених в Ізраїлі, дія якого відбувається під час Голокосту. Неймовірно, але факт.
Незважаючи на те, що сюжет обертається навколо німецьких персонажів, всі діалоги на івриті. Це перший раз в кінематографі, коли нацистський персонаж говорить на івриті.
Фільм став хітом на комік-конах в США і отримав декілька нагород.
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