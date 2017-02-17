2017 02 17 15:28:25

Кубок героїв: у Полтаві пройде благодійний турнір зі змішаних єдиноборств серед ультрас України

25 лютого у Полтаві відбудеться благодійний аматорський турнір зі змішаних єдиноборств серед ультрас України, який уже стає щорічним. Турнір носить назву «Кубок Героїв» і присвячений пам’яті захисників, котрі полягли, захищаючи Україну у 2014-2017 роках, та тих, котрі зараз боронять цілісність країни. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков.

До Полтави з’їдуться учасники фанатських угруповань «Шахтаря», «Чорноморця», «Зірки» та інших українських футбольних клубів.

Захід відбудеться у виставковій залі Полтавського міського Будинку культури (вул. Майдан Незалежності 5).

Реєстрація та зважування учасників триватиме з 9 до 10 години, після цього відбудеться офіційне відкриття турніру.

Вхід платний – 30 гривень. Усі зібрані кошти підуть на допомогу воїнам АТО.

Організатори планують завершити змагання близько 21 години того ж дня. Переможцям аматорського благодійного турніру будуть нагороджені кубками, медалями та спеціальними призами.