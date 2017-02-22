У Полтаві погода відчутно змінитися

На дорогах також збережеться ожеледиця, особливо в ранкові години.
Температура повітря вночі становитиме +1…+3 градусів, удень +6…+6. Вітер південно-західний , 7-12 м/
Також синоптики попереджають про посилення швидкості вітру до 15-24 м/с
Народний прогноз погоди:
Цього дня вшановується пам’ять преподобного Прохора Печерського. У народі святого називали Прохір-Зимоох і казали: “До Прохора стара охала: “Ой, студено!”, “Прийшов Прохір та Влас (24 лютого): “Невже скоро весна у нас?”, “Прохір — на тепло повернув”. У народі підмітили, якщо 23, 24, 25 лютого іній на деревах, то слід чекати дощ на Мокія Мокрого (24 травня), а це означає, що все літо буде “мокрим”.
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