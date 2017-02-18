2017 02 18 15:17:26

У Полтаві оперативно розкрили зухвале пограбування будинку св. Миколая

Сьогодні вранці до поліції Полтави надійшло повідомлення про зухвале пограбування будинку св. Миколая.

З приміщення зникли гроші, сувеніри та електричні пристрої. Правопорушення чоловік вчинив близько 2:30, 18 лютого.

«Оперативники Полтавського відділу затримали підозрюваного «гарячим слідом». Ним виявився 32-річний раніше судимий мешканець Полтави. Речові докази поліцейські вилучили. Дещо підозрюваний вже встиг продати», – повідомив начальник поліції міста Олександр Терела.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням), повідомляє Полтавський відділ поліції.

Відома волонтерка “Полтавського батальону небайдужих” Наталія Гранчак уточнила у соцмережі, що поки що не всі речі вдалося повернути.

За її словами, зникли гроші, камін, цукерки, сувеніри, ще й іграшки розкидані. Проник чолов’яга через вікно, ломиком підвісив завіси.

Нагадаємо, будиночок св. Миколая – соціальний проект містян.