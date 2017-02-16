У Полтаві обговорили соціально-економічні показники області за минулий рік

Сьогодні у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся експертний круглий стіл «Підсумки соціально-економ ічного розвитку Полтавщини за 2016 рік». За статистичними даними, наша область у лідерах у показниках сільськогосподар ському сектору, за обсягами наповнення державного бюджету та питомої ваги видобутку вуглеводнів в Україні.

Одна з головних частин круглого столу — доповідь директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської облдержадміністр ації Інни Іщенко. Підсумовуючи економічно-соціа льний розвиток області за минулий рік, вона наголосила на тому, що Полтавщина займає високі позиції з багатьох показників. Особливо, в сфері агропромисловост і.

Так, наша область стала першою за розмірами поголів’я великої рогатої худоби, виробництвом молока в сільгосппідприєм ствах та валовим збором зернових і зернобобових культур. Друге місце вона зайняла за кількістю випущеної продукції с/г виробництва.

Крім того, директор Департаменту економрозвитку наголосила на доволі високих показниках області у сфері промисловості. Полтавщина забезпечує 66% видобутку газового конденсату в Україні, 43% видобутку природного газу та 12% видобутку сирої нафти.

Інна Іщенко також розповіла про показники Полтавщини за обсягом інвестицій. Наразі наш регіон займає високе 7 місце в рейтингу областей України.

— За 9 місяців 2016 року іноземні інвестори вклали в область 21,9 мільйонів доларів США. А темпи приросту освоєних капітальних інвестицій склали зросли на 48,4% в порівнянні з минулорічним аналогічним періодом — зазначила директор Департаменту економічного розвитку.

Полтавщина активно співпрацює з міжнародними партнерами. Область підтримує експортні зв’язки зі 135 країнами світу. Основа експорту Полтавщини — мінеральні продукти (в тому числі руди) і продукти агропромислового комплексу. Такі показники ще раз підтверджуються високий розвиток цих галузей регіону.

За 2016 рік Полтавщина мобілізувала 28,1 млрд. грн платежів до бюджетів різних рівнів. Так, до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) надійшло 6,1 млрд. грн. Це на 30,4% більше, ніж в 2015 році. Крім того, завдяки проведенню фінансової децентралізації в країні, 12 об’єднаних територіальних громад області отримали 542 млн. грн. Це в 4 рази більше, ніж до об’єднання.

Після доповіді Інни Іщенко почалося експертне обговорення економічно-соціа льних показників Полтавщини. Експерти з ПУЕТ, ПДАА та громадського сектору ділилися своїми поглядами на результати та подальший розвиток області.

Активно обговорювалося, наприклад, питання залучення молоді до роботи облдержадміністр ації та Департаменту зокрема.

— В нашого Департаменту дуже широке коло повноважень. Це і робота з проектами міжнародної допомоги, і регуляторна політика, і паливно-екнергет ичний комплекс, і запровадження реформи децентралізації. І нам дуже не вистачає креативних молодих людей з сучасними поглядами на роботу, — зізналася Інна Іщенко. — Ми постійно їх шукаємо. Тому будемо тільки раді студентам, які хотіли б пройти в нас стажування. Наразі в області також планується створення Агенція Регіонального Розвитку. І там також будуть потрібні молоді та креативні люди.

Також на круглому столі виступила директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Вона презентувала показники свого ринку праці області за рік. Пані Катерина наголосила на тому, що у співпраці з обласною владою вдалося досягти покращення цих показників. Але на її думку для ще більшого прогресу необхідне переформатування підходів до професійно-техні чної та вищої освіти.

Загалом, за допомогою конструктивного обговорення вдалося визначити напрямки економічного розвитку на наступний рік. У Полтавській облдержадміністр ації експертів закликають і надалі долучатися до таких публічних дискусій, щоб разом знаходити ефективні рішення.

Голова Полтавської облдержадміністр ації Валерій Головко наголосив на важливості подібних обговорень для розвитку області:

— Спілкування з експертами та журналістами дає нам краще розуміння того, на які моменти розвитку області зробити акценти. У нас є і значні здобутки і деякі недопрацювання в економіці. Тому важливо, щоб конструктивна критика допомогла їх подолати. На основі таких зустрічей ми розробимо дорожню карту і по ній будемо рухатися далі.

Прес-служба Полтавської ОДА