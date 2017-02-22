2017 02 22 10:31:03

У Полтаві обговорили питання доступу учасників АТО до правової допомоги

21 лютого у Полтаві відбулося засідання круглого столу на тему: «Оптимізація надання правової допомоги учасникам АТО». Захід проведено з метою обговорення проблемних питань надання правової допомоги учасникам АТО, розвитку системи надання правової допомоги та поглиблення співпраці Регіонального та місцевих центрів правової допомоги з громадськими організаціями учасників АТО.

Участь у круглому столі взяли представники Регіонального, Першого та Другого полтавських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, керівники та представники ГО учасників АТО, Головного територіального управління юстиції у Полтавській області, Полтавського обласного центру зайнятості, управління Пенсійного фонду України у Полтавській області, Полтавського об’єднаного міського військового комісаріату, поліцейський омбудсмен.

Засідання круглого столу відкрив директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександр Черчатий.

«05 січня цього року набули чинності зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Новелами у законодавстві передбачено, зокрема, що ветеранам війни, у тому числі учасникам бойових дій, іншим особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», правова допомога надаватиметься не лише з питань їх соціального захисту, як це було дотепер, а з будь-яких питань. Внесені зміни і позитивними здобутками системи, що значно розширюють доступ учасників АТО до правових послуг» – зазначив Олександр Черчатий.

З вітальним словом до учасників зібрання також звернувся Віталій Турпітько – голова Громадської спілки «Координаційна Рада громадських організацій учасників АТО» та Дар”я Бриндак – в.о. начальника ГТУЮ у Полтавській області

Микола Лахижа, перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області, презентував присутнім правові аспекти реформи з децентралізації публічного управління, новели законодавства у частині розширення прав учасників АТО на БВПД, показав завдання удосконалення надання безоплатної правової допомоги в умовах реформ – інтеграції первинної та вторинної безоплатної правової допомоги.

«Фахівці системи БВПД області проводять активну правопросвітницьку діяльність на теренах Полтавської області, тому ми запрошуємо представників громадськості, які здійснюють захист прав учасників АТО до активної співпраці у напрямку проведення інформаційної роботи щодо роз’яснення прав даної категорії осіб та механізмів її реалізації спільно з Регіональним, місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги» – закликав учасників зібрання Микола Лахижа.

Ірина Сидоренко, заступник начальника відділу представництва Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, повідомила учасників про повноваження місцевих центрів у напрямку захисту прав учасників АТО, зокрема на прикладі діяльності відділів представництва місцевих центрів. Представники громадськості активно зацікавилися питаннями, що стосуються прав учасників АТО, зокрема, щодо виплат та питань виділення земельних ділянок.

Катерина Клавдієва, директор Полтавського обласного центру зайнятості та Ірина Товстоножко, начальник Управління Пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Полтавській області, повідомили керівників ГО про новели законодавства у частині соціальних прав учасників АТО.

Постійний партнер заходів Регіонального центру поліцейський омбудсмен Наталія Мельничук, ознайомила присутніх із повноваженнями, основними напрямами діяльності, роботою в розрізі Полтавської області.

Зворушливою була доповідь Світлани Даценко, керівника Полтавського обласного осередку громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!», яка поінформувала про свою діяльність, зокрема, і розповіла про візити до представників Полтавської області в зону АТО та закликала до об’єднання зусиль всіх інституції для забезпечення прав учасників АТО. Також Світлана Даценко презентувала можливості «Соціальної картки учасника АТО».

Засідання круглого столу пройшло у режимі жвавого обговорення проблемних питань у напрямі підвищення правової спроможності осіб, з числа учасників АТО, зокрема, щодо законодавчого регулювання прав, проведення інформаційної роботи з питань інформування про їх права, механізми реалізації, передусім через систему БВПД області. Представники ГО активно ставити питання доповідаючим та дійшли згоди щодо об’єднання зусиль задля підвищення правової спроможності учасників АТО.

Нагадуємо, що Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області працює за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40.

Контактний телефон: (0532) 56-26-66.

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє єдиний телефонний номер 0-800-213-103.