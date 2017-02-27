2017 02 27 19:37:52

У Полтаві активісти ініціюють прийняття обласної програми на підтримку молодіжної політики

24 лютого в приміщенні Суспільної служби України відбулася зустріч голови ВГО «Молодий Народний Рух» Андрія Рибалка з активістами молодіжних та студентських організацій. В зустрічі взяли участь представник Департаменту освіти та науки Полтавської ОДА Яніна Сліва, активісти студентських та молодіжних організацій.

Андрій Рибалко презентував результати дослідження «Де в Україні дбають про молодь?», яке було зроблено в рамках проекту «Студенти за прозорі бюджети міст та університетів» за підтримки NED.

«Цього року з обласного бюджету на реалізацію молодіжної політики буде витрачено 1 млн. 637 грн. Якщо порахувати, то це на 4 грн. 15 копійок на одну молоду людину в рік. Це доволі непоганий показник, якщо порівнювати з іншими областями. Але на жаль на Полтавщині відсутня обласна цільова програма з молодіжної політики. Відповідно і відсутній конкурс проектів для молодіжних організацій, де б могли знайти фінансову підтримку місцеві ГО», – говорить Андрій Рибалко.

Учасники зустрічі домовилися розробити проект рішення по затвердження обласної цільової програми «Молодь Полтавщини» та подати його на розгляд обласної ради.