У Піщанській об’єднаній громаді розповіли про зроблене в минулому році
Близько трьох десятків проектів реалізували минулого року в Піщанській об’єднаній територіальній громаді. Про найвагоміші з них, консультанту проекту ПУЛЬС Полтавського РВ АМУ, розповів Василь Компанієць, заступник Піщанського сільського голови.
Серед значущих – переобладнання системи опалювання в котельні у будинку культури у селі Гориславці, капітальний ремонт окремих приміщень в гімназії, заміна вікон у гімназії та двох НВК. Реалізували в об’єднаній громаді і проекти з вуличного освітлення, відремонтували під’їзну дорогу до гімназії, сільської ради і стадіону, обгородили парканом початкову школу; у Кривушівському НВК відремонтували спортзал та замінили вікна, у Піщанській гімназії відремонтували їдальню, зробили капітальний ремонт окремих приміщень та інженерних мереж.
За кошти субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, понад 200 тисяч гривень, переобладнали систему опалення в Гориславському клубі та придбали автомобіль швидкої допомоги, шкільний автобус.
– Система опалення у клубній котельні не працювала ще з 1980-х роках минулого століття. Тому минулого року ми обладнали там повітряну систему опалення замість водяної та встановили твердопаливний котел. Перевага цієї системи в тому, що котел можна вмикати тоді, коли це потрібно, а не увесь час. При цьому немає ніякої шкоди для системи, – розповідає Василь Компанієць. – У приміщенні клубу також знаходиться бібліотека та зал для тренувань творчих колективів. При цьому крило, де знаходиться бібліотека і зал для тренувань, постійно опалюється, а в глядацькому залі можемо включати опалення лише за потреби.
Серед планів на цей рік – відкриття ЦНАПу. Уже мають і приміщення під нього: обласна рада передала Піщанській об’єднаній громаді будівлю колишньої аптеки.
– Приміщення ідеально підходить під ЦНАП, у ньому є великий зал для прийому громадян, – зауважив Компанієць.
Полтавське регіональне відділення Асоціації міст України
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+