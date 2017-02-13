У Піщанській об’єднаній громаді розповіли про зроблене в минулому році

Близько трьох десятків проектів реалізували минулого року в Піщанській об’єднаній територіальній громаді. Про найвагоміші з них, консультанту проекту ПУЛЬС Полтавського РВ АМУ, розповів Василь Компанієць, заступник Піщанського сільського голови.

Серед значущих – переобладнання системи опалювання в котельні у будинку культури у селі Гориславці, капітальний ремонт окремих приміщень в гімназії, заміна вікон у гімназії та двох НВК. Реалізували в об’єднаній громаді і проекти з вуличного освітлення, відремонтували під’їзну дорогу до гімназії, сільської ради і стадіону, обгородили парканом початкову школу; у Кривушівському НВК відремонтували спортзал та замінили вікна, у Піщанській гімназії відремонтували їдальню, зробили капітальний ремонт окремих приміщень та інженерних мереж.

За кошти субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, понад 200 тисяч гривень, переобладнали систему опалення в Гориславському клубі та придбали автомобіль швидкої допомоги, шкільний автобус.

– Система опалення у клубній котельні не працювала ще з 1980-х роках минулого століття. Тому минулого року ми обладнали там повітряну систему опалення замість водяної та встановили твердопаливний котел. Перевага цієї системи в тому, що котел можна вмикати тоді, коли це потрібно, а не увесь час. При цьому немає ніякої шкоди для системи, – розповідає Василь Компанієць. – У приміщенні клубу також знаходиться бібліотека та зал для тренувань творчих колективів. При цьому крило, де знаходиться бібліотека і зал для тренувань, постійно опалюється, а в глядацькому залі можемо включати опалення лише за потреби.

Серед планів на цей рік – відкриття ЦНАПу. Уже мають і приміщення під нього: обласна рада передала Піщанській об’єднаній громаді будівлю колишньої аптеки.

– Приміщення ідеально підходить під ЦНАП, у ньому є великий зал для прийому громадян, – зауважив Компанієць.

Полтавське регіональне відділення Асоціації міст України