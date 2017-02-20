2017 02 20 23:36:56

У Нових Санжарах відбулися змагання з лижних гонок

У парку біля Крутобалківської школи відбулися змагання з лижних гонок серед школярів у залік 67-ї районної Спартакіади.

У змаганнях взяли участь 57 юних спортсменів із 9 загальноосвітніх навчальних закладів району. У загальнокомандному заліку переможцями змагань стали господарі – юні лижники Крутобалківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів На другому місці – учні Великокобелячківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, на третьому – школярі Старосанжарської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Оксани, повідомили в Новасанжарській РДА.