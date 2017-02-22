2017 02 22 20:35:08

У новому випуску «Одруження наосліп-3» покажуть, як побудувати стосунки з чоловіком-красенем

Сьогодні о 22.00 на «1+1» в третьому випуску реаліті «Одруження наосліп-3» норовлива та заможна спадкоємниця зустріне чоловіка своєї мрії – сильного та красивого спортсмена.

28-річна Марина – дівчина з характером та багатим внутрішнім світом, яка полюбляє все справжнє та не терпить підробок. Вона походить із заможної родини та є співвласницею кінного клубу.

«Марина – дуже неординарна особистість. Ця молода дівчина 12 років відслужила в армії. Проте, навіть дуже сильна жінка шукає ще сильнішого чоловіка», – говорить Єгор Тополов.

Марина зізнається, що чимале значення для неї має зовнішній вигляд її обранця: окрім сильного характеру він повинен бути красенем і, бажано, мати тату.

Саме такого нареченого їй підібрали психологи та ведучі проекту Олена Любченко та Єгор Тополов на основі психологічної та емоційно-сексуал ьної сумісності. Та яким буде «зворотній бік» мрії Марини?

Сергій – керівник спортивно-мотива ційного проекту, який допомагає людям створити красиве тіло. Він двічі був одруженим, проте його стосунки не витримували випробування часом, адже часто легше втікати від проблем, аніж вирішувати їх.

«Він красивий, цілеспрямований, у гарній формі, з татуюванням. Сергій шукає жінку, яка могла б допомогти йому рости й розвиватись та для якої він також був би прикладом та підтримкою у розвитку», – розповідає Олена Любченко.

Сергій пишається власним тілом, подобається собі та прагне подобатись оточуючим. Та чи готовий він полюбити когось іншого більше, ніж себе? Чи зможе навчитися працювати над стосунками замість того, щоб тікати від складнощів?

Нагадаємо, за умовами проекту пара бере шлюб всліпу та має прожити разом 6 днів, а на сьомий прийняти доленосне рішення – залишити обручки та продовжити стосунки поза програмою чи розлучитися.

Здійснених мрій не завжди достатньо, щоб побудувати щасливі стосунки. Перш за все, потрібно вміти працювати над собою. Сильній та відвертій Марині доведеться поступитись своїм характером, навчитись бути слабкою та жіночною, щоб відчути силу чоловіка. Чи вдасться їй це та чи зможе Сергій оцінити багатий внутрішній світ дівчини, дивіться у новому випуску програми вже сьогодні ввечері о 22.00 на «1+1».

Відео: http://1plus1.ua /ru/odruzhennya- naoslip/video/st rasni-taemnici-m inulogo-proti-sa slivogo-majbutno go-divitsa-odruz enna-naoslip-na- 11