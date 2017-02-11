2017 02 11 18:05:49

У МЗС розповіли про шахрайські схеми заманювання українців до Росії на роботу

Міністерство закордонних справ України відстежує інформацію про затриманих і засуджених у РФ громадян України за звинуваченням у збуті наркотиків. Про це повідомив начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Я хотів би підкреслити, що аналіз (інформації про – ред.) затриманих і засуджених у РФ громадян України за звинуваченням у збуті наркотиків свідчить про помітне зростання кількісного показника затриманих українців. Є підстави вважати, що існують стійкі схеми завезення громадян України до Російської Федерації за посередництва низки структур, які видають себе за агенції із підбору персоналу для роботи в Росії. З цією метою вони розміщують відповідні оголошення на вулицях, у метро, в друкованих ЗМІ. До речі, передусім в регіональних”, – повідомив він.

Кирилич нагадав, що МЗС застерігає українців від прийняття рішень щодо пошуку роботи шляхом домовленості із неперевіреними або із сумнівними посередниками..

МЗС застерігало і застерігає українців від прийняття рішень щодо пошуку роботи шляхом домовленості із неперевіреними або із сумнівними посередниками. Ми повинні розуміти, що працевлаштування за кордоном можливе тільки законним шляхом і з дотриманням встановлених вимог. У МЗС відстежується ситуація і, за останніми даними, кількісний показник затриманих із цих мотивів є доволі високим”, – повідомив він.

Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що інформація щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат, ймовірно, є продовженням історії про виявлення каналу вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур’єрів.

Крім того, А.Шевченко, посилаючись на інформацію від правозахисників, зазначив, що у російських в’язницях сидять сотні українців, яких обманом змусили продавати наркотики. Нагадаємо, у справі про міжнародний наркосиндикат, діяльність якого припинена в РФ, затримані 67 осіб, 47 з них – громадяни України…