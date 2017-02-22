2017 02 22 16:57:32

У Миргороді відбувся Єдиний Всеукраїнський стрілецький день

На базі 831-ї бригади тактичної авіації пройшли заняття із підрозділами територіальної оборони. Офіцери 831 бригади тактичної авіації Повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України провели заняття з тактико-спеціальної та військово-медичної підготовки для військовозобов’язаних, призначених в організаційне ядро підрозділів територіальної оборони. Зборові заходи проводились в рамках «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня». Про це повідомили у Миргородській міськраді.

Тактико-стройові заняття є основною формою навчання солдата, однією з форм навчання і першим ступенем бойового злагодження підрозділів. Навчальна програма була побудована таким чином, аби військовозобов’язані в короткі терміни набули практичних навичок щодо прийомів та способів дій у складі бойових груп, відділень під час несення служби на блок-постах, патрулях, в обороні тощо. Особовий склад взводів роти охорони на чолі з командирами продемонстрували наочно дії солдата в сторожовій охороні, дії щодо запобігання проникненню противника в розташування підрозділу (об’єкту, комунікації), дії в складі патруля, в разі вчинення опору з боку порушників, а також способи їх затримання, догляд техніки та затриманих, супроводження у штаб зони.

– При патрулюванні необхідно враховувати порядок проведення перевірки транспорту на блок-посту. Наряд, який здійснює перевірку, повинен складатися не менш, ніж з трьох військовослужбовців. Перший – перевіряє документи, другий (старший поста) – для підстраховки, третій – з автоматом (ручним кулеметом) напоготові. Перевіряючий голосно подає команди: «Залишатися на місцях! Не виходити! Двері не відкривати! Заглушити двигун!», – озвучує дії особового складу командир одного із взводів роти охорони.

Після детального розбору програми одиночної підготовки військовослужбовців, перейшли до бойового злагодження відділення. Офіцери 831 бригади тактичної авіації, які мають за плечима досвід виконання бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції, розповіли про особливості оборони будинку, обладнання вогневих позицій з використанням цегли, мішків з піском, землею, відбиття атаки противника вогнем усіх засобів, знищення противника вогнем у притул та рукопашному бою в будинку, а також боротьба зі снайперами.

Медики бригади ознайомили із табельними засобами індивідуального медичного оснащення особового складу, з призначенням кожного засобу та правилами користування. Особливу увагу присутніх привернули каска та бронежилет, огляд яких супроводжувався розповіддю офіцерів про застосування під час бойових дій.

Анатолій Карбан, сотник Миргородського полку Українського козацтва, відзначив високий професійний рівень військовослужбовців 831 бригади тактичної авіації, залучених до занять в рамках «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня».

– Нам цікаво було побачити вживу елементи одиночної підготовки військовослужбовців, а саме дії під час несення служби на блок-постах та під час патрулювання, затримання правопорушників, перевірка автотранспорту. Цікавий та надзвичайно корисний для нас досвід армійців, які в наші дні виконували військовий обов’язок в зоні АТО. Ми зараз маємо гарну можливість тренуватись не на паперових макетах, а зі справжньою зброєю та під проводом бойових офіцерів, – подякував Анатолій Карбан.