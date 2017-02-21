2017 02 21 16:53:45

У Миргороді готуються до можливої повені

Кінець зими та початок весни супроводжується ризиком настання повені та паводків. Аби запобігти ймовірним надзвичайним ситуаціям відповідні служби завчасно планують свою роботу. Сьогодні відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого заступника міського голови Сергія Швайки.

Розглянули три питання порядку денного: про готовність органів управління, сил та засобів спеціалізованих служб міста до безаварійного пропуску можливого льодоходу, весняної повені та дощових паводків; про стан водопропускних та гідроспоруд на території міста, про наявність матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів; проведення профілактичної роботи з населенням.

Начальник сектору цивільного захисту Олександр Яременко повідомив, що в місті триває підготовка до можливої весняної повені. У цілому система дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації відпрацьована. Проведена попередня оцінка негативного впливу повені та льодоходу на об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку, садиб та будівель, складений їх перелік і визначені заходи щодо захисту й забезпечення їх сталого функціонування. Вчасно проводяться заходи щодо відведення вод, утворених внаслідок танення снігу від житлових будинків та об’єктів господарювання, які потрапляють у зону постійного підтоплення. Об’єкти житлово-комунального господарства до роботи в період повені готові. Відстежується гідрологічний і льодовий режим в річці.

Вцілому, на засіданні комісії зазначили, що пожежно-рятувальні підрозділи та комунальні підприємства міста готові до дій за призначенням, створено резерв пального для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру.