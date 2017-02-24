2017 02 24 16:26:03

У Миргороді пройшли навчання територіальної оборони

Під час зборів, які пройшли в рамах “Єдиного всеукраїнського стрілецького дня”, місцеві підрозділі територіальної оборони відпрацювали організацію перепускного режиму, роботу на блокпостах, пошук і затримання порушників, виявлення ворожих снайперів, поводження з мінними загородженнями та основи тактичної медицини. Про це повідомляє Військове телебачення України.

Заняття проходили на базі 831-ї бригади тактичної авіації. Офіцери бригадної роти охорони пройшли горнило АТО, тож можуть з перших рук передавати бойовий досвід добровольцям.