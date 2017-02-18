У Миргороді півторарічного малюка вилучили у матері
Це зробили співробітники ювенальної превенції місцевого відділу поліції та служби у справах дітей міськради Миргороду.
З проханням про допомогу у супроводі на термінову госпіталізацію 32-річної миргородки до Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні, до начальника Миргородського відділу поліції звернулась 59-річна пенсіонерка.
Жінка повідомила, що її донька страждає на психіатричне захворювання, перебуває під пильним наглядом у лікаря-психіатра, але останнім часом ліки вживати категорично відмовляється в результаті чого у неї проявляється неконтрольована агресія по відношенню до оточуючих.
Жінка потребує невідкладного лікування в умовах стаціонару, але їхати до лікарні відмовляється, зачинилася в квартирі, матір вигнала на вулицю і ні з ким не спілкується.
«Заявниця відмовилась оформляти опікунство над півторарічним онуком, хоча і стривожена психічним станом своєї доньки, – розповідає начальник Миргородського відділу поліції Володимир Река. Для вирішення даного питання ми звернулись за допомогою до служби у справах дітей Миргородської міської ради і в найкоротший термін, спільно з її представниками помістили маленького хлопчика на проживання до дитячого відділення, доки його мама одужає».
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