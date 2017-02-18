2017 02 18 12:20:17

У Миргороді півторарічного малюка вилучили у матері

Це зробили співробітники ювенальної превенції місцевого відділу поліції та служби у справах дітей міськради Миргороду.

З проханням про допомогу у супроводі на термінову госпіталізацію 32-річної миргородки до Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні, до начальника Миргородського відділу поліції звернулась 59-річна пенсіонерка.

Жінка повідомила, що її донька страждає на психіатричне захворювання, перебуває під пильним наглядом у лікаря-психіатра, але останнім часом ліки вживати категорично відмовляється в результаті чого у неї проявляється неконтрольована агресія по відношенню до оточуючих.

Жінка потребує невідкладного лікування в умовах стаціонару, але їхати до лікарні відмовляється, зачинилася в квартирі, матір вигнала на вулицю і ні з ким не спілкується.

«Заявниця відмовилась оформляти опікунство над півторарічним онуком, хоча і стривожена психічним станом своєї доньки, – розповідає начальник Миргородського відділу поліції Володимир Река. Для вирішення даного питання ми звернулись за допомогою до служби у справах дітей Миргородської міської ради і в найкоротший термін, спільно з її представниками помістили маленького хлопчика на проживання до дитячого відділення, доки його мама одужає».

Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує, повідомили в поліції.