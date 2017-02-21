У Машівці вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні

Сьогодні на сцені районного Будинку культури відбувся захід – пам’яті Героїв Небесної сотні «А сотня відлетіла в небеса».
Розпочався захід виступом очевидиці подій 2013 року, голови Машівської районної державної адміністрації Юлії Середи, яка поділилася своїми враженнями від побаченого.
На сцені – фото героїв Небесної сотні, під трагічну мелодію лунали віршовані рядки про подвиг цих Героїв. В залі зібралися небайдужі люди, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам’яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний, цивілізований час 21 століття.
На фоні відео трагічних подій лунали тематичні пісні «Небесну сотню, Господи, прийми» у виконанні Олексія Дудника, Анни Ковальчук та Даші Гладченко, «Я живий» у виконанні Лариси Ніколенко, «Мій тато-Герой» у виконанні зразкового ансамблю «Горошини» та Лариси Ніколенко. Невмирущу пам’ять про загиблих героїв Небесного війська вшанували хвилиною мовчання.
Завершився захід гімном Січових стрільців у виконанні Олексія Дудника, Олексія Лебідька та Георгія Сніжинського. Піднявшись, всі присутні разом з виконавцями помолилися за Україну, щоб більше не проливалася кров її синів.
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