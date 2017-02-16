У Лубнах зафіксували черговий спалах африканської чуми свиней

У Лубнах зафіксували черговий спалах африканської чуми свиней. Тварина загинула на одному з фермерських господарств. Результати лабораторних досліджень, проведені у Полтаві, підтвердили зараження АЧС. Зараз очікуються результати із Києва. Про це повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий.

“Хочу подякувати депутатам Лубенської міськради за швидку реакцію на складну ситуацію. Вони проголосували за виділення коштів на боротьбу із наслідками захворювання та карантинні заходи. У місті створили протиепізоотичну комісію. Нині готуються загони для знищення тварин та створення карантинних зон”, – зазначив Роман Товстий.

Це вже шостий за місяць спалах захворювання в області. На Полтавщині триває посилена боротьба із збудником АЧС.