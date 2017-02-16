У Лубнах зафіксували черговий спалах африканської чуми свиней
У Лубнах зафіксували черговий спалах африканської чуми свиней. Тварина загинула на одному з фермерських господарств. Результати лабораторних досліджень, проведені у Полтаві, підтвердили зараження АЧС. Зараз очікуються результати із Києва. Про це повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий.
“Хочу подякувати депутатам Лубенської міськради за швидку реакцію на складну ситуацію. Вони проголосували за виділення коштів на боротьбу із наслідками захворювання та карантинні заходи. У місті створили протиепізоотичну комісію. Нині готуються загони для знищення тварин та створення карантинних зон”, – зазначив Роман Товстий.
Це вже шостий за місяць спалах захворювання в області. На Полтавщині триває посилена боротьба із збудником АЧС.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+