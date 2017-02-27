У Лубах провели семінар – тренінг для соціальних робітників
23 лютого а приміщенні Лубенської районної адміністрації відбувся семінар – тренінг для соціальних робітників територіального центру соціального обслуговування. Навчання на тему «Догляд за особами похилого віку» відбувалося в рамках діючої «Школи соціального робітника». Про це повідомили в Лубенській РДА.
Учасники розглянули актуальні питання сучасних тенденцій догляду за особами похилого віку, звернулися до результатів психологічного дослідження та обговорили професійні якості соціального робітника. В ході семінару ведучі використали різні інтерактивні методи для навчання. З зацікавленістю присутні ознайомились з презентацією, переглянули відео матеріал та взяли участь у бесіді з психологом.
Психолог Юлія Пода наголосила на необхідності профілактики професійного вигорання серед соціальних робітників.
Отримані корисні знання безперечно стануть в нагоді соціальним робітникам при роботі з підопічними.
Навчання проходять в рамках проекту «Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для мешканців віддалених сіл Лубенського району, за підтримки Німецького федерального фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» в рамках програми фонду «Місце зустрічі: Діалог».
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