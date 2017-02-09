2017 02 09 15:01:07

У Лохвицькій РДА обговорили першочергові заходи та методи боротьби у разі виявлення АЧС

Під головуванням заступника голови Олександра Єсікова відбулося засідання протиепізоотичної комісії з приводу небезпеки розповсюдження африканської чуми свиней на території Лохвицького району.

Про це повідомили у Лохвицькій РДА.

В обговорені питання взяли участь керівники та спеціалісти управлінь, відділів райдержадміністрації, керівники районних служб, сільські голови, користувачі та власники мисливських угідь та представники сільськогосподарських підприємств району.

Про локалізацію та запобігання розповсюдження цього небезпечного для тварин захворювання, першочергові заходи та методи боротьби у разі його виявлення повідомив виконуючий обов’язки начальника управління Держпродспоживслужби в Лохвицькому районі Олександр Іванина. Зокрема він зазначив, що загроза зараження травин в районі дуже висока, адже спалахи захворювання вже зафіксовані у 11 областях України в тому числі і у Полтаській області.

Олеквандр Єсіков закликав, серйозно віднестись до проблеми, адже наслідки цієї хвороби, дуже небезпечні як для тваринництва району, так і для сільськогосподарських підприємств, які вирощують свиней та приватних господарствах.