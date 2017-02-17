У Лохвиці відкрили меморіальну дошку Олегу Коваленку
У Лохвиці відкрили меморіальну дошку підполковнику Служби безпеки України Олегу Коваленку, який загинув 8 лютого 2016 року у зоні проведення АТО.
Дошку встановили на фасаді Лохвицької гімназії №1 за кошти однокласників.
Про це повідомили в Лохвицькій міській раді.
У школі Олег він був звичайним, спокійним, врівноваженим хлопцем. Вчився добре, вирізнявся працьовитістю. Змалку звик вирішувати всі домашні клопоти. Батьки виховували з нього справжнього чоловіка. Після школи навчався у Лохвицькому технологічному технікумі, Харківському інституті військової авіації та інституті цивільної авіації. Незважаючи на складне економічне становище в авіаційній галузі, Олег продовжив військову службу і потрапив у досить суворі структури нашої армії – Службу безпеки України. Маючи досить високе звання полковника, він не лише планував, а й сам брав участь у певних небезпечних операціях
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