У Лохвиці відбувся турнір з настільного тенісу

Відкритий міський турнір з настільного тенісу, присвячений воїнам-афганцям та воїнам-учасникам АТО відбувся в Лохвиці.
Серед 44 учасників турніру було 25 лохвичан, решта спортсменів прибули з Ромен, Липової Долини, Чорнух та Хоролу.
Про це повідомили в Лохвицькій міській раді.
З побажаннями спортивної удачі та цікавих тенісних поєдинків до учасників турніру звернулися заступник міського голови С.Ю. Шрамко та голова Лохвицької районної організації ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів О.І. Савченко.
Від заступника Лохвицького міського голови С.Ю. Шрамка переможці та призери відкритого міського турніру з настільного тенісу отримали кубки і грамоти. А всі учасники змагань посмакували солодощами від спонсора турніру – Лохвицької міської ради.
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