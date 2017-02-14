2017 02 14 17:51:27

У Лохвиці відбувся турнір з настільного тенісу

Відкритий міський турнір з настільного тенісу, присвячений воїнам-афганцям та воїнам-учасникам АТО відбувся в Лохвиці.

Серед 44 учасників турніру було 25 лохвичан, решта спортсменів прибули з Ромен, Липової Долини, Чорнух та Хоролу.

Про це повідомили в Лохвицькій міській раді.

З побажаннями спортивної удачі та цікавих тенісних поєдинків до учасників турніру звернулися заступник міського голови С.Ю. Шрамко та голова Лохвицької районної організації ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів О.І. Савченко.

Від заступника Лохвицького міського голови С.Ю. Шрамка переможці та призери відкритого міського турніру з настільного тенісу отримали кубки і грамоти. А всі учасники змагань посмакували солодощами від спонсора турніру – Лохвицької міської ради.