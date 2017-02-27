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Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 02 27 19:24:18

У Лохвиці відбулася відкрита командна першість з шахів

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У Лохвиці відбулася відкрита командна першість з шахів серед аматорів. За перемогу боролися 10 команд.

Як повідомили в Лохвицькій міській раді, серед них І місце зайняла команда Лохвицького медичного училища, ІІ – команда с. Харківці, ІІІ – команда підприємців.

Переможці та призери отримали кубки та грамоти від Лохвицької міської ради.

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