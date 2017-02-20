2017 02 20 19:47:29

У Лохвиці розглянули першу електронну петицію

У Лохвиці влада та місцеві підприємці обговорили петицію щодо зниження ставки єдиного податку для підприємців 1-2 груп спрощеної системи оподаткування.

Про це повідомили в Лохвицькій міській раді.

«Підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати до 3200 гривень збільшило податкове навантаження у порівнянні з січнем 2016 р. для фізичних осіб – підприємців майже у півтора рази для першої групи та більш ніж у 2 рази для другої групи. Це, в свою чергу, може відбитися на вартості товарів і послуг для кінцевого споживача.

У зв’язку з важкою економічною ситуацією для розвитку малого бізнесу з метою збереження конкурентного середовища, запобігання припиненню діяльності підприємців, збереження робочих місць, прошу розглянути можливість зменшення ставок єдиного податку для першої групи до 5%, для другої – до 10%», – йдеться у петиції, автором якої є лохвичанин Олександр Денисенко. Його думку розділили 60 осіб з 50 необхідних для подальшого розгляду питання.

Відповіддю міської влади на електронну петицію є включення її розгляду в порядок денний 17-ї сесії Лохвицької міської ради 7 скликання, яка відбудеться 23 лютого 2017 року.