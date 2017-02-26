2017 02 26 11:58:40

У Кременчуці затримали водія з наркотиками

У Кременчуці патрульні затримали водія з ознаками наркотичного сп’яніння, а у його автомобілі виявили речовину схожу на наркотичну.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Кременчука, сьогодні, близько другої години ночі, інспектори зупинили автомобіль Opel Vectra, який рухався з порушенням Правил дорожнього руху.

Спілкуючись із 42-річним водієм поліцейські з’ясували, що чоловік не має посвідчення водія відповідної категорії.

Водій Opel Vectra мав явні ознаки наркотичного сп’яніння.

Від проходження медичного огляду на стан сп’яніння у наркологічному диспансері чоловік відмовився.

При візуальному огляді автомобіля поліцейські виявили два згортки з речовиною рослинного походження.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.

Для складання адміністративних матеріалів патрульні доставили водія до відділку поліції. Чоловік отримав протокол за статтею 130 КУпАП (керування транспортом у стані сп’яніння) та постанову за статтею 126 КУпАП (керування ТЗ без відповідних документів).