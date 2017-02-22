2017 02 22 09:44:22

У Кременчуці проходитиме ХІІІ Міжрегіональна спеціалізована виставка

З 22 по 24 лютого у Міському палаці культури проходить ХІV Міжрегіональна спеціалізована виставка “Освіта та кар’єра”. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Організатором виставки виступить Кременчуцьке відділення Полтавської Торгово-промислової палати за підтримки виконкому Кременчуцької міської ради та департаменту освіти виконкому Кременчуцької міської ради.

За час існування виставки її учасниками були навчальні заклади з різних куточків України, з Полтави та Харкова, з Києва та Запоріжжя, з Черкас та Сум, Дніпропетровська та Одеси.

Виставка дає можливість майбутнім абітурієнтам та їх батькам поспілкуватися із представниками ВУЗів, дізнатися про підготовчі програми, які пропонують різні навчальні заклади.

Серед учасників цьогорічної виставки:

– Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

– Кременчуцький медичний коледж ім. В.І. Литвиненка;

– Кременчуцький льотний коледж НАУ;

– Кременчуцький інститут “Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля”;

– Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;

– Вище професійне училище №7;

– Харківський національний університет радіоелектроніки;

– Національний фармацевтичний університет (м. Харків);

– Запорізький державний медичний університет;

– Харківська державна зооветеринарна академія;

– Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка;