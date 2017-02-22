2017 02 22 14:40:29

У Кременчуці працює профорієнтаційна виставка “Освіта та кар’єра” (ФОТО, ВІДЕО)

У Кременчуці відкрилася ХІV Міжрегіональна спеціалізована виставка “Освіта та кар’єра”, яка організована з метою надання допомоги випускникам загальноосвітніх закладів Кременчука в обранні майбутньої професії.

Вітаючи учасників просвітницького заходу, міський голова Віталій Малецький підкреслив, що сьогодні наша держава та місто зокрема потребує розумних і кваліфікованих спеціалістів. Вибір професії є дуже серйозним кроком для кожного абітурієнта. Важливо, коли він співпадає з їх бажаннями та нахилами. Він зауважив, що Кременчук має певний досвід у проведенні подібних профорієнтаційних виставок. Із кожним роком кількість ВУЗів, які беруть у них участь, збільшується. Про це повідомили у Кроеменчуцькій міській раді.

Наразі для української молоді розкривається широкий простір освітянських послуг. Підтвердженням цьому є сьогоднішня виставкова профорієнтаційна експозиція, яка представлена провідними навчальними закладами різних рівнів акредитації не тільки України, а й Польщі та Словаччини.

Керівник міста побажав молодим кременчужанам якнайшвидше визначитися зі своїм професійним майбутнім, зробивши правильний для себе вибір. Він зауважив, що місто Кременчук, його підприємства, організації, установи чекають на молодих, талановитих, креативних спеціалістів, яким належить будувати його майбутнє.