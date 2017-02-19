2017 02 19 15:25:35

У Кременчуці невідомі “декомунізують” cтарі назви вулиць

У Кременчуці невідомі продовжують зривали з будинків таблички зі старими назвами вулиць, які вже перейменовані в рамках Закону про декомунізацію.

“Попереджаємо власників магазинів, час замінити таблички у вас було, вартість – копійки. Фото будемо викладати протягом тижня, далі буде” – пишуть у співтоваристві “С 14 Кременчук”.

У свою чергую, прес-офіцер Кременчуцького відділу поліції Анна Васенко зазначила, що свою громадянську позицію потрібно говорити комунальним службам, а не хуліганським чином таблички ночами зривати.

