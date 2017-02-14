2017 02 14 20:15:06

У Кобеляках жодну дівчинку не назвали Іриною та Наталією

Іван -найпоширеніше хлоп’яче ім’я, яким називали свої дітей кобеляччани в 2016 році.

Часто хлопчиків називають Артем, Олексій, Олександр. Популярності набирають Назар, Захар, Данило, Ярослав. До рідковживаних відносяться Родіон, Гордій, Тимур, Тимофій, Марко, Роман та Єгор.

Про це повідомила начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ірина Бутко, пише exo.in.ua.

За минулий рік жодну дівчинку не назвали Ірою й Наталією. А Тетяна і Світлана — по одному разу. Часті імена — Анна, Анастасія, Софія, Ангеліна, Марія, Олександра. Рідковживаними вважаються — Віолетта, Уляна, Зоряна, Даніела, Еріка, Ауріка. Часто імена перекручують. Наприклад, Микита записують Нікіта, Олексій — Альоша, Анна — Аня.

Тому трапляється, що в дорослому віці люди змінюють свої імена. До речі, у 2016‑му молодий чоловік Олександр записав себе Марком. Він пояснив, що часто буває за кордоном і з цим ім’ям йому зручніше.