2017 02 24 17:41:52

У Кобеляках шукають спеціаліста по зв’язкам з громадськістю

Кобеляцька міська рада оголошує конкурс на заміщення посади спеціаліста по та засобами масової інформації апарату виконкому Кобеляцької міської ради.

Основні вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, досвід роботи за фахом на державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, оперативне написання інформаційних повідомлень для офіційного веб-сайту; підготовка матеріалів для друкованих ЗМІ; забезпечення інформаційного супроводу під час оперативних нарад, сходів громадян, сесій міської ради, засідань виконкому, громадської ради тощо; організація інформаційних зустрічей з представниками преси та громадськості; підготовка та написання аналітичних матеріалів. Досконале володіння комп’ютером, навики роботи із соціальними мережами.

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 3-16-00.



Звертатися за адресою м. Кобеляки, вул.Касьяна, 29, 2-й поверх.