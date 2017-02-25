2017 02 25 09:24:48

У Хоролі затримали крадія тютюну

У ході оперативно-профілактичних заходів, працівниками поліції охорони та Хорольського відділу поліції затримали чоловіка, який проник до тютюнового кіоску.

До чергової частини Хорольського відділу поліції надійшла заява від приватного підприємця про те, що невідома особа, зірвавши навісний замок проникла до його кіоску, звідки викрала 400 пачок сигарет.

Через два дні повідомлення надійшло ще від одного чоловіка, який розповів, що в центральній частині міста до одного з кіосків намагається проникнути невідомий. На місце події було направлено спільний наряд групи реагування поліції охорони та відділу поліції.

Прибувши на місце події правоохоронці «на гарячому» затримали чоловіка, який вже встиг проникнути до приміщення та викрасти 14 пачок цигарок.

В ході подальших оперативно-розшукових заходів було встановлено особу затриманого. Ним виявився 29-річний раніше судимий мешканець Лубен. За місцем проживання зловмисника було вилучено близько 300 пачок цигарок різних марок.

По даному факту внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.