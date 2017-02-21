2017 02 21 16:36:01

У Хоролі, через коротке замикання, згоріла автівка

21 лютого о 06:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Комарова.

Прибувши до місця події, особовий склад встановив, що вогнем охоплено автомобіль Opel Combo, який знаходився у гаражі.

Силами вогнеборців займання о 07:25 ліквідували. Вогнем знищено автомобіль.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований житловий будинок та господарчу будівлю.

Як повідомляють в УДСНС України у Полтавській області, травмованих та загиблих на пожежі не виявлено.

Орієнтовною причиною займання стало коротке замкнення електропроводки автомобіля.