2017 02 18 09:01:10

У Горішніх Плавнях ліквідують вечірню школу

На черговій сесії міської ради, місцеві депутати вирішать долю вечірньої школи в Горішніх Плавнях.

У проекті рішення, опублікованому на сайті міської ради, йдеться про ліквідацію вечірньої школи з 1 серпня 2017 року.

Головою ліквідаційної комісії планується призначити Людмилу Чекмарову, нинішню директорку навчального закладу.

Згідно з документом, до 1 червня 2017 року працівників школи повинні ознайомити з наказом про ліквідацію і скорочення персоналу.

Нагадаємо, що ця вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області є однією з найстаріших навчальних закладів міста

Як буде вирішено питання щодо працевлаштування як педагогічних працівників так і технічного персоналу поки невідомо.