2017 02 18 09:01:10
У Горішніх Плавнях ліквідують вечірню школу
На черговій сесії міської ради, місцеві депутати вирішать долю вечірньої школи в Горішніх Плавнях.
У проекті рішення, опублікованому на сайті міської ради, йдеться про ліквідацію вечірньої школи з 1 серпня 2017 року.
Головою ліквідаційної комісії планується призначити Людмилу Чекмарову, нинішню директорку навчального закладу.
Згідно з документом, до 1 червня 2017 року працівників школи повинні ознайомити з наказом про ліквідацію і скорочення персоналу.
Нагадаємо, що ця вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області є однією з найстаріших навчальних закладів міста
Як буде вирішено питання щодо працевлаштування як педагогічних працівників так і технічного персоналу поки невідомо.
Мітки: вечірня школа•горішні плавні•ліквідація
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